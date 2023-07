Cosa è successo nella quarta puntata di Temptation Island 2023 andata in onda nella prima serata di ieri, 17 luglio? Su Canale 5, Filippo Bisciglia ci ha condotto in un nuovo viaggio nei sentimenti delle coppie ancora in gioco, tra colpi di scena, malumori e nuove lacrime.

Alla luce degli atteggiamenti del fidanzato Federico, Ale si è avvicinata sempre di più al single Lollo, con il quale nella precedente puntata c’era stato un bacio. Al termine del passato appuntamento Ale aveva chiesto un falò di confronto immediato al ragazzo, che però aveva rifiutato intenzionato a continuare la sua conoscenza con Carmen. Lei, di contro, ha deciso di non far vedere più alcuna sua immagine al fidanzato. Una decisione che ha visto sollevato Federico.

Si è poi tornati a parlare di Gabriela e Giuseppe. Nella precedente puntata avevano affrontato il falò di confronto decidendo reciprocamente di lasciarsi ed uscire separati. Dopo una notte insonne, però Giuseppe ha deciso di fare ritorno a Temptation Island per recuperare la sua relazione con Gabriela alla quale ha svelato tutta la sua verità: è vero, l’ha tradita ma è lei che vuole. A quel punto la ragazza, commossa dalle parole del fidanzato, ha deciso di dargli un’altra possibilità uscendo insieme.

La storia di Perla e Mirko continua a fare acqua da tutte le parti: lui si è avvicinato alla single Greta, lei al tentatore Igor. Nel pinnettu i due fidanzati hanno avuto modo di vedere alcuni video che hanno scatenato non poche gelosie reciproche.

Nel corso del falò, di fronte alle immagini di Mirko con Greta, Perla ha deciso di interrompere la visione. Anche il fidanzato ha visto le immagini della vicinanza tra Perla e Igor e una volta nel villaggio, dopo essersi sfogato con i suoi compagni, ha fatto ritorno da Greta.

E’ stato poi il turno di Francesca e Manuel: lei è rimasta nuovamente ferita dalle parole del fidanzato avvicinandosi sempre di più al single Alberto. La sua vicinanza al tentatore però non ha scosso particolarmente il fidanzato.

Ed ecco la coppia Vittoria e Daniele. Lui ha visto per la prima volta l’avvicinamento della fidanzata al single Edoardo. Una volta nel villaggio si è poi confrontato con Benedetta, con la quale ha passato dei momenti insieme in spiaggia. Un interesse che tuttavia non avrebbe pienamente convinto Vittoria.