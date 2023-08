Falò di confronto per Daniele e Vittoria di Temptation Island. Il fidanzato, dopo essere stato tradito da lei con il tentatore Edoardo, ha deciso di parlare faccia a faccia con la ragazza per chiudere definitivamente la loro storia d’amore durata quasi quattro anni e mezzo.

Falò Daniele e Vittoria, Temptation Island: ecco cosa è successo

“Io ho capito che non ero felice. – ha affermato Vittoria – non riusciamo proprio a parlare perché lui non si prende le sue responsabilità. Io ho fatto un percorso qua dentro in maniera sincera e onesta, non mi sono tenuta niente”.

Daniele, sconvolto, ha replicato: “Un’ora e quarantacinque in camera, cosa è successo? Perché lo hai fatto? Non hai fatto una bella cosa, sei una delusione. Mi hai denigrato”.

“Ci siamo baciati, è successo solo questo è mi prendo la responsabilità di ciò che ho fatto… non ci sono andata a letto”, ha continuato la fidanzata, poi ha precisato:

Non mi vergogno di niente. Ho preso tutto l’affetto che non mi dai più. Quante volte mi hai rifiutato? Io mi avvicinavo… perché non lo facevamo più? Perché era solo quello. Io non ho mai messo in dubbio il tuo amore per me. Non mi ha fatto piacere vedere certe cose, non ti ho mai chiesto niente e ti ho sempre dato tutto, a partire dalla mai serietà. Ti ho sempre chiesto poco. Io ho instaurato un rapporto di pura amicizia all’inizio, mi sono legata perché mi ha dato l’affetto che non mi davi tu. Non mi hai mai detto grazie.

Daniele ha continuato:

Mi tratti da schifo e non mi hai mai chiesto scusa per il tuo atteggiamento. Non me l’aspettavo da lei, non mi meritavo una cosa del genere. Questo video dove si baciano mi ha fatto male! Io non ti ho mai insultato, tu lo hai fatto dal primo giorno.

Dopo questi presupposti, naturalmente, Daniele e Vittoria sono usciti separati da Temptation Island.