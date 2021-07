Belen Rodriguez sta vivendo le sue prime ore nei panni di mamma bis ricevendo i tanti auguri social da parte di colleghi e amici del mondo dello spettacolo per la nascita della piccola Luna Marì. Tra coloro che hanno voluto dedicare un augurio speciale alla showgirl ed al compagno e neo papà Antonino Spinalbese c’è anche Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona, gli auguri a Belen e Antonino

Ex fidanzato storico di Belen Rodriguez, Fabrizio Corona non poteva non intervenire in un giorno così importante per la showgirl argentina ed a distanza di tempo dalla fine della loro storia l’ex re dei paparazzi non ha mai nascosto il forte affetto che continua a legarlo alla donna.

“Auguri gorda, Benvenuta Luna”, ha scritto Corona nelle sue Instagram Stories, riferendosi a Belen con un tag chiaro alla stessa Rodriguez ed al suo compagno Antonino.

Un gesto di forte affetto che non ha rappresentato una vera e propria novità anche alla luce delle parole da sempre riservate da Fabrizio alla donna e mamma bis.