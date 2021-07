E’ incontenibile l’emozione per Belen Rodriguez, da poche ore mamma bis dopo aver dato alla luce la bellissima Luna Marì. La showgirl argentina ed il compagno e neo padre, Antonino Spinalbese, sono letteralmente al settimo cielo, come è emerso dai loro interventi social delle ultime ore.

Belen Rodriguez presenta la figlia Luna Marì ai follower

E proprio in queste ore anche Belen Rodriguez ha voluto fare le presentazioni ufficiali della piccola Luna Marì, presentandola ai suoi numerosi follower con un post. Alcuni scatti ed un video toccante che immortala mamma e figlia nel loro primo giorno finalmente insieme. Scrive la showgirl:

Luna Marì 12/07/2021 2,9 kg nata alle 12.47 am parto naturale. Grazie a tutti per gli auguri! Siamo di una Felicità indescrivibile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Ed anche il compagno Antonino, nel postare il primo scatto con il piedino della figlia aveva scritto:

Ti conquisterò ogni singolo attimo, perché hai… il profumo di felicità…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonino Spinalbese (@antonspin_)

Mentre l’Italia festeggiava per gli Europei 2020 vinti dagli Azzurri di Mancini, la Rodriguez ed il compagno festeggiavano l’arrivo della loro bambina, nata all’ospedale di Padova. In tanti si sono domandati come mai la showgirl abbia scelto tale città – e non Milano come accaduto con il primogenito Santiago De Martino – e a fornirci una possibile risposta ci ha pensato Il Giorno che ha riferito: