Nella Casa del Grande Fratello Vip (a breve) dovrebbero entrare alcuni volti semi sconosciuti ma con addominali bene in vista. Pronti per l’ingresso come nuovi concorrenti: Antonio Medugno, Edoardo Donnamaria e Gianluca Costantino. Questi nomi sono stati commentati dagli ex vipponi, tra cui Bettarini.

Ex vipponi commentano i nuovi concorrenti del GF Vip, Bettarini durissimo con Signorini

Questo programma prima era un viaggio introspettivo: un percorso alla scoperta dei personaggi stessi… Con le loro fragilità, le loro debolezze e perché no, i loro errori… Sicuramente qualcosa di molto più credibile e interessante. – ha scritto Bettarini sotto il post Instagram di GiuseppePorro.it – Oggi invece non conta più quello che avviene nella casa, ma chi CONDANNERÀ o ASSOLVERÀ il “DESPOTA” all’interno del programma, con storie finte, gossip dando fine a quello che ERA un programma con contenuti. Da GF Vip a MARKETTE… Peccato non ci sia Chiambretti.

Anche Filippo Nardi, Guendalina Canessa e Kevin Lopez (GF Vip e Nip) hanno commentato il post:

