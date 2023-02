Giovanni Ciacci, ospite di Casa Pipol, ha attaccato duramente Antonino Spinalbese, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. Le danze si sono aperte con il cellulare-gate e alcune informazioni in merito.

Cellulare Gate al GF Vip, Antonino è “colpevole”? Ciacci lo demolisce

Secondo ciò che ha svelato Oriana in Casa, Antonino quando si trovava fuori dal GF Vip per l’operazione, avrebbe potuto utilizzare serenamente il cellulare.

“A me il telefono è stato tolto in quarantena e non avevo contatti con nessuno e stavo in un albergo orribile. Se lui ha avuto il telefonino non posso dirtelo”, ha aggiunto l’ex vippone.

Poi l’affondo un po’ too much:

Lui è un narcisista patologico, non è che perché ti sei scopat* Belen non sei Alain Delon e nemmeno Brad Pitt. Tratta le donne in maniera sconcertante. Ma secondo voi quando Antonino fa l’amore si guarda allo specchio? Secondo me sì. Glielo fanno credere. Toglietelo dal contesto della Casa, voi siete al letto con Antonino e c’è uno specchio: secondo voi chi guarda? Voi o lo specchio? Per me lo specchio.

Antonino e Belen non hanno avuto una relazione fisica e basta ma la loro è stata una storia d’amore con tanto di figlia (desiderata e voluta da entrambi).

Ciacci ha lanciato una bordata pure ad Antonella Fiordelisi: