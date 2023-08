Il cast del Grande Fratello si sta delineando giorno dopo giorno. Nell’attesa di scoprire tutti i concorrenti (vip e nip), l’ex tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi, si è scagliato contro il reality show.

Lucas Peracchi dopo il trono di Uomini e Donne aveva trovato l’amore tra le braccia di Mercedesz Henger. Finita la loro storia d’amore il ragazzo ha deciso di sfoggiare i suoi muscoli su OnlyFans.

Oggi, intervistato tra le pagine di NuovoTV, attacca il Grande Fratello sentendosi discriminato:

Ho sempre voluto entrare al GF. Questa volta, dopo avere letto certe notizie, non mi sono nemmeno candidato. Non sarebbe giusto impedire a chi lavora su OnlyFans di partecipare a certi programmi tv, è ridicolo, in primis dal punto di vista della coerenza.

Mandano in onda monologhi contro il razzismo, per il femminismo e contro l’omofobia, ma escludere gente come me sarebbe una forma di discriminazione, falso moralismo.

Non si può giudicare una persona in base a quel che fa sui social.