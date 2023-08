Dal prossimo 11 settembre tornerà in onda la nuova edizione del Grande Fratello condotta su Canale 5 da Alfonso Signorini. Tra i tanti volti provinati pare che alcuni personaggi di Uomini e Donne siano stati presi in considerazione.

Secondo Amedeo Venza, pare che l’ex tronista di Uomini e Donne Federico Nicotera (fresco di rottura) avrebbe ricevuto un sonoro “NO” dal Grande Fratello. Stesso destino sarebbe toccato anche a Giorgio Manetti, ex amatissimo volto del trono Over.

Proprio quest’ultimo però, una volta diffusa l’indiscrezione ha voluto smentire a gran voce raggiunto da Tag24:

Non è vero nella maniera più assoluta, non ho voglia di partecipare al Grande Fratello e non mi interessa. Stimo Alfonso Signorini, c’era stato un incontro per l’edizione 2020 ma scelsi di non prendervi parte. È sicuramente una bella persona, un bravo professionista e il programma è bello.