Elena Travaglia, ex moglie di Marco Bellavia e mamma di suo figlio Filippo, è voluta intervenire dopo l’abbandono del Grande Fratello Vip, ringraziando Antonella Fiordelisi per il sostegno che ha offerto al mental coach.

L’ex moglie di Marco Bellavia interviene: “Vergogna!”

Sto leggendo tante cose, troppe, ricordate che dietro a tutto ciò c’è mio figlio un ragazzino di 15 anni. Marco è una brava persona, forse troppo sensibile e ha chiesto aiuto più volte ma nessuno in casa l’ha aiutato… vergogna! A me hanno insegnato di aiutare le persone in difficoltà non di sotterarle. Ringrazio Antonella Fiordelisi perché è stata l’unica a dargli un piccolo aiuto anche solo con una parola, una carezza, un sorriso…

Ginevra Lamborghini chiede scusa a Bellavia

Io faccio un mea culpa di avergli dato del coglione e babbo. Non mi sono accorta, non lo sapevo fino ad oggi, che lui avesse dei problemi. Pensavo fosse solamente un coglion*. Sinceramente se lo avessi davanti a me gli chiederei scusa per averlo giudicato.

