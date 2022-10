Ginevra Lamborghini chiede scusa a Marco Bellavia: “Mi sento in colpa”

L’abbandono di Marco Bellavia ha letteralmente sconvolto il popolo dei social. Nella Casa del Grande Fratello Vip, invece, pochi hanno realmente analizzato le cose. Tra questi Ginevra Lamborghini ha chiesto scusa per la superficialità con la quale ha affrontato il tema.

Io faccio un mea culpa di avergli dato del coglione e babbo. Non mi sono accorta, non lo sapevo fino ad oggi, che lui avesse dei problemi. Pensavo fosse solamente un coglion*. Sinceramente se lo avessi davanti a me gli chiederei scusa per averlo giudicato.

Ginevra ha proseguito:

Ragazzi è stato preso in giro, è una persona che è stata male, bisogna fare un passo indietro in questo. Mi sento in colpa per avergli dato del coglion* perché ho capito che non sta bene.