Continua a fare scalpore l’uscita di scena di Marco Bellavia dal reality Grande Fratello Vip a due giorni dalla diretta in prima serata su Canale 5. Ma cosa c’è davvero dietro l’abbandono del Vippone? Oltre ad una serie di vergognosi attacchi e veri e propri episodi di bullismo potrebbe esserci dell’altro.

Ritiro Marco Bellavia dal GF Vip: cosa c’è dietro?

A svelare un retroscena clamoroso – che se trovasse conferma sarebbe davvero grave – è stato il giornalista Davide Maggio su Twitter:

Mi risulta che il ritiro di Bellavia al GF Vip non sia una scelta del concorrente. E se è vero, come è vero, che condivido in pieno la decisione, è altrettanto vero che deve risponderne chi ha valutato la situazione (per me serissima) e permesso l’ingresso del concorrente.

Detto questo, prenderei anche dei provvedimenti seri nei confronti di quegli squallidi coinquilini che, in nome di questa fottuta ricerca della clip, hanno preferito scagliarsi contro questo poveretto anziché comprendere e aiutare. Vergognatevi. (2/2) — Davide Maggio (@davidemaggio) October 1, 2022

Davide Maggio ha proseguito esprimendo un suo punto di vista più che condivisibile:

Detto questo, prenderei anche dei provvedimenti seri nei confronti di quegli squallidi coinquilini che, in nome di questa f*ttuta ricerca della clip, hanno preferito scagliarsi contro questo poveretto anziché comprendere e aiutare. Vergognatevi.

Ad una utente che faceva notare come Marco Bellavia non sarebbe mai andato via tanto da aver chiesto pubblicamente un aiuto ad andare avanti, Maggio ha aggiunto:

Non credo che avrebbe potuto riuscirci, quanto meno per come ho inquadrato io la situazione.

Una vicenda triste, che a prescindere da chi sia stata la decisione di lasciare la Casa del GF Vip ha inevitabilmente lasciato un segno a pochi giorni dall’inizio dell’edizione, evidenziando già i veri caratteri dei Vipponi protagonisti.