Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e Donne, è salito agli onori del gossip per via della storia con Mercedesz Henger, attuale naufraga dell’Isola dei Famosi 2022. Adesso è pronto a spiazzare tutti svelando come presto potrebbe cambiare mestiere diventando un collega di Rocco Siffredi e lanciandosi quindi nel mondo dei film a luci rosse.

L’ex di Mercedesz Henger, Lucas Peracchi, e la proposta dall’estero

In una lunga intervista al settimanale Nuovo, Lucas Peracchi ha fatto una rivelazione, spiegando di aver ricevuto un’importante proposta dall’estero. Un grande produttore americano avrebbe notato alcuni suoi video circolanti sul web restando particolarmente colpito dal suo aspetto fisico tanto da averlo voluto a tutti i costi con sé in America.

Ma Lucas ha accettato o no? Dopo aver impiegato gli ultimi anni nel prendersi cura del proprio corpo, Peracchi ha avviato una carriera come personal trainer dedicandosi al mondo dello sport e della nutrizione.

Dopo essere stato notato dal produttore americano, per Lucas Peracchi si sarebbe aperta la possibilità di diventare un collega di Rocco Siffredi, come confidato al settimanale di Riccardo Signoretti:

Mi hanno contattato dall’America per girare un film. Sul web ho uno spazio dove mi mostro totalmente e qualcuno ha fatto girare un mio breve video. Così ho ricevuto la proposta. Per il momento ho preferito non accettare, poi si vedrà.

L’ex di Mercedesz Henger ha poi confermato tutto anche a Biccy.it, ribadendo:

Sì è tutto vero, mi hanno fatto questa proposta dall’America. Mi hanno contattato per chiedermi se sarei disposto a girare un film di quel tipo. Hanno visto uno dei miei video ed è piaciuto molto. Probabilmente è uno dei miei filmati del mio profilo che poi ha iniziato a circolare. Mi hanno offerto una bella cifra e ci sto pensando. Come ho detto a Nuovo, adesso vediamo, nei prossimi giorni deciderò cosa fare e se accettare. Intanto continuo con i video che già faccio da tempo.