Carmen Russo, intervistata tra le pagine di Novella 2000, ha stilato una classifica su alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip, concentrandosi anche sulle coppie con tanto di voti (e la “troppia” formata da Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran si è beccata un bel dieci!).

Carmen Russo commenta le coppie del GF Vip: Soleil, Alex e Delia si beccano dieci!

La coppia meno convincente della Casa del GF Vip per Carmen sarebbe proprio quella formata da Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli con un 5 risicato:

Miriana è un po’ troppo introversa, fa discorsi che talvolta sono piacevoli, ma altre volte confondono le idee. Con Biagio D’Anelli si è creata una bella storia e sono convinta che anche all’esterno della Casa funzionerà. Come sempre, sui social network in tanti pensano che sia il solito marketing pubblicitario, invece secondo me non è così. Tra l’altro Biagio è uno che ci sa fare ed è molto intraprendente. Auguro loro ogni bene.

Alessandro e Sophie, per l’ex vippona, raggiungono invece la sufficienza e conquistato un bel 6 d’incoraggiamento:

Alessandro e Sophie formano una coppia che potrebbe avere futuro, perché sono simili, belli entrambi, hanno gli stessi colori e gli stessi sguardi e lo stesso carattere. Alessandro è un uomo molto posato, ha un figlio e un lavoro, non è il solito corteggiatore da tv come potrebbe sembrare, mentre Sophie è una brava ragazza, intelligente, ma dovrebbe addolcirsi un po’ di più, perché spesso è troppo sicura di sé, e non va bene se si vuole un rapporto tranquillo con tutti.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè conquistato un bel dieci:

Sono bellissimi, fatti l’una per l’altro. Lulù ha spesso parlato con me, le ho dato tanti consigli, un po’ come se fossi stata sua mamma. È una brava ragazza e sono certa che con Manuel andrà tutto benissimo. Manuel è un ragazzo d’oro, basta scambiarci due chiacchiere e capisci quanto sia importante la nostra vita e quanto sia forte la sua capacità di reagire alle avversità. Senza con dubbio la sua presenza è un valore aggiunto al Grande Fratello Vip.

Carmen Russo ha dato dieci anche a Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran per la “fiction che sta appassionando”: