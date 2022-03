Ex concorrente del GF Vip verso l’Isola dei Famosi insieme alla moglie

Ex concorrente del Grande Fratello Vip verso l’Isola dei Famosi insieme alla moglie: ecco di chi si tratta

Dopo l’uscita del promo su Canale 5, l’Isola dei Famosi 2022 è già realtà. Il programma inizierà subito dopo la fine del Grande Fratello Vip e le indiscrezioni sul cast di concorrenti proseguono in maniera incessante.

I colleghi di Blogo, affidabili come sempre, stanno offrendo, settimana dopo settimana, una serie di anticipazioni croccanti che stanno componendo il cast di naufraghi pronti per sbarcare in Honduras.

Ecco, a seguire, altri due nomi:

Il lui e la lei in questione rispondono al nome di Laura Maddaloni e il marito Clemente Russo. Una coppia di sportivi che ormai ha da tempo percorso anche altre strade oltre a quella agonistica e una di queste è stata quella della televisione.

Come ricorderete Clemente Russo ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip ma è stato espulso dopo le polemiche seguite alle dichiarazioni fatte dall’atleta delle Fiamme Azzurre durante un colloquio nella Casa con Stefano Bettarini.

