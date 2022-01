Enzo Paolo Turchi si sbottona: “Sto più dalla parte di Katia che di Lulù”

Enzo Paolo Turchi, ospite di Casa Chi, ha parlato del “matrimonio-gate” dopo la scorsa puntata del Grande Fratello Vip: “Un po’ uno si arrabbia per queste cose però alla fine mi sono divertito ed ho rivisto Carmen”. Di seguito il coreografo ha parlato di Katia Ricciarelli e Lulù Selassiè.

Il marito di Carmen Russo è stato chiamato in causa pure sullo scontro generazionale tra Katia Ricciarelli e Lulù Selassiè. E se all’inizio sembrava “neutro”, pian piano Enzo Paolo Turchi ha svelato da che parte sta:

E’ difficile prendere posizione in questo caso. Lì hanno torto tutti e due secondo me. Katia ha un carattere un po’ particolare. E’ una professionista e non sopporta dei personaggi che non hanno peso artistico ma ha dei modi che non sono molto gradevoli perché va oltre.

Dall’altra parte la stuzzicano sapendo che lei è una così. Tra le due cose, un’artista di 76 anni se sbaglia si passa sopra ma non si dicono quelle parolacce, un minimo di rispetto. – riporta blogtivvu.com – Sicuramente sto più dalla parte di Katia perché è più grande e va un po’ capita, ecco. Lei ha litigato pure con Carmen.Katia non ha bisogno di essere difesa da me ma un minimo di rispetto per l’età, non ti attaccare perché ad una persona di 76 anni certe cose non si dicono, ecco.