“Tua madre è albina”, Jessica provoca la strana reazione di Barù – VIDEO

L’unica ship del Grande Fratello Vip che il popolo della rete vuole seriamente si concretizzi è quella formata da Barù e Jessica Selassiè (ed è per questo che sono già nati i #Jerù sempre in tendenza su Twitter).

“Tua madre è albina”, Jessica provoca una reazione molto particolare in Barù

In queste ore, una presunta “discussione” tra Barù e Jessica ha allertato il popolo della rete per via della reazione del food blogger non esattamente chiara.

“Tua madre è albina”, ha affermato Jessica. “Non usare frasi razziste” è stata la risposta particolare di Barù.

La princess, incredula, ha ribattuto: “Stai scherzando vero? È una dato di fatto che tua mamma è albina, me l’hai dettto tu… e quindi sei delicato”.

Il nipote di Costantino ha concluso seccamente:

Non accetto insulti a mia madre.

Evidentemente il concorrente stava scherzando ed ha anche menzionato il “razzismo” per prendersi gioco delle frasi pronunciate da Katia Ricciarelli.

Ed infatti, proprio stamattina, quando sopra il tetto del Grande Fratello Vip è passato l’aereo contro il razzismo per Lulù, alla vista degli abbracci di Manila indirizzati alla princess (dopo la diretta dalla parte di Katia), tra i serio e il faceto ha tacciato il cambio di rotta con un laconico: “ipocriti”.

Sembrerebbe ironico il discorso Dicono tipo

J:”tua mamma è albina”

B: “non parlare così di mia madre”

J: “ma l’hai detto tu che tua mamma è albina e quindi tu sei delicato”

(…)

B:”non accetto insulti a mia madre”#jeru

