Perché Emma spera di non vincere Sanremo 2022 e per chi fa il tifo

Emma Marrone a Sanremo 2022 torna a dieci anni di distanza dalla sua vittoria con “Non è l’inferno”. Nel 2015 lo ha condotto e nel 2020 è stata super ospite. Adesso torna nuovamente in gara con “Ogni volta è così” ma questa volta spera di non vincere.

Emma Marrone svela chi secondo lei vincerà Sanremo 2022

In un’intervista a La Stampa, Emma ha spiegato come sarà questo suo Festival di Sanremo 2022, al di fuori di ogni logica discografica dal momento che il brano non sarà incluso in alcun album.

Emma si è fatta un’idea di chi possa vincere, svelando:

Gianni Morandi o Elisa. Io spero di non vincerlo: ci sono troppi impegni dopo e se vinco mi tocca andare all’Eurovision e rispolverare le mutande d’oro che indossai quando ci andai nel 2012 e fecero parlare così tanto. Anzi sa che le dico? Mi piacerebbe vincere anche solo per rispolverare quelle mutande e divertirmi a leggere quello che scrivereste.

L’obiettivo della cantante salentina per questo Festival, è uno solo:

Il primo obiettivo è arrivare a domani negativa. Non ho un disco da vendere, vengo per la pura voglia di mettermi in gioco, divertirmi e di ritrovare l’energia giusta per fare il disco nuovo.