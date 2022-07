Se il concerto di Emma Marrone rischia di saltare, la colpa potrebbe essere di una cavalletta! Siamo nell’estate del 2021 e la cantante salentina è impegnata in un concerto del suo tour durante una tappa in Piemonte, quando a fare irruzione sul palco è stata una cavalletta. Un’invasione subito notata da Emma e che ha scatenato una divertente reazione della cantante. Ma perché se ne parla a distanza di un anno? Perchè il video in questione è diventato virale proprio in queste ore e sta facendo il giro dei maggiori social, da TikTok a Twitter e Instagram.

Emma Marrone terrorizzata dalla cavalletta sul palco: il video del 2021 diventa virale

Emma Marrone dimostra ancora una volta di essere una di noi anche quando è sul palco. Pronta a fermarsi se vede un fan in difficoltà, ma anche se una cavalletta “grande come un gatto” fa irruzione nel bel mezzo del concerto. Emma si ferma e, proprio come se stesse davanti ad un gruppo di amici, confida la presenza della sua grande fobia sul palco.

Chiede aiuto ad un addetto della sicurezza, ma si accerta che la cavalletta, suo grande incubo, non venga affatto uccisa: “Mi sento male, non vado avanti. La portate per favore lontano? Senza ammazzarla, basta che la richiudete da qualche parte. È grande come un gatto!”, esclama durante un momento di puro panico.

E mentre il suo pubblico se la ride, lei più seria commenta: “Non ridete perché panico… dove è andata? Ma l’avete vista? Sembrava un bambino!”. La cantante quindi vuota il sacco e ammette di avere una sola paura nella vita: le cavallette! Il pubblico ha quindi accolto con un applauso la reazione come sempre spontanea e di pancia di Emma che, anzi, è riuscita egregiamente a mantenere il controllo!

Oggi quel video di un anno fa continua a far sorridere e diventa inevitabilmente virale.