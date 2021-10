La cantante Elodie approda stasera al fianco di Nicola Savino alla conduzione de Le Iene. Sarà lei la prima donna tra le dieci prescelte che insieme al solo conduttore maschile ed alla Gialappa’s band ci faranno compagnia con la trasmissione di Davide Parenti in onda nella prima serata di Italia 1.

Elodie e Marracash si sono lasciati? Le ultime indiscrezioni sulla coppia

In attesa di vederla alle prese con il ruolo di conduttrice, Elodie continua a popolare le pagine di gossip per via della sua storia con il collega Marracash. I due stanno ancora insieme o si sono lasciati?

Un vero e proprio enigma almeno stando a quanto riportano i vari magazine di cronaca rosa. Se, infatti, la stessa cantante si era espressa di recente in una intervista a Vanity Fair, parlando di una relazione con Marracash “faticosa e stimolante”, differente sarebbe il contenuto di un articolo pubblicato su Oggi e dedicato alla coppia.

Il settimanale di Umberto Brindani scrive in merito ad Elodie ed alla sua vita sentimentale:

La sua carriera vola, il suo cuore sanguina…

Come riporta ComingSoon.it, lo stesso direttore Brindani avrebbe incontrato causalmente la cantante in un bar e le sarebbe sembrata piuttosto abbattuta, tanto che un’amica è dovuta accorrere in suo aiuto:

No, Elodie non è affatto felice, sta soffrendo e si vede.

Secondo il magazine, il malessere di Elodie sarebbe legato proprio alla sua relazione con Marracash la quale ormai starebbe scricchiolando sempre di più. E’ davvero questa la verità?