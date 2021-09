TV Sorrisi e Canzoni ha svelato in anteprima i dieci nomi delle donne che affiancheranno Nicola Savino dal prossimo martedì 5 ottobre in occasione della nuova stagione de Le Iene in onda su Italia 1.

Le Iene, ecco le dieci donne che affiancheranno Savino

Per celebrare la 25esima edizione dello show di Davide Parenti la conduzione al femminile aumenta in maniera considerevole. Al fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s Band ci saranno 10 grandi donne della tv, del cinema, della musica e dello sport.

In questa stagione vedremo una conduttrice diversa ogni martedì sera.

Ecco i nomi: Elodie, Paola Egonu, Elisabetta Canalis, Rocio Munoz Morales, Madame, Elena Santarelli, Francesca Fagnani, Federica Pellegrini, Ornella Vanoni e Michela Giraud.

Da sempre il programma di Davide Parenti ha scelto di puntare sulle donne, a partire da Simona Ventura fino ad Alessia Marcuzzi, passando per Luciana Littizzetto, Ilary Blasi, Nadia Toffa e moltissime altre come Afef Jnifen, Daria Bignardi, Kasia Smutniak, Victoria Cabello, Miriam Leone, Cristina Chiabotto e Geppi Cucciari.