Elodie e Marracash si sono lasciati? Lei in compagnia di Davide Rossi: chi è il presunto nuovo amore

Si è parlato spesso, in queste settimane, di una possibile crisi in corso tra Elodie e Marracash mai confermata dai diretti interessati. Di recente la cantante – che di recente ha indossato i panni di conduttrice de Le Iene in occasione della prima puntata stagionale del programma -, aveva rilasciato una intervista a Vanity Fair definendo la loro relazione “faticosa e stimolante”.

Elodie e Marracash si sono lasciati? Lei in dolce compagnia

Pochi giorni più tardi, era stato il settimanale di Umberto Brindani, Oggi, a scrivere di Elodie e di una crisi molto grave con Marracash tanto da riportare:

Elodie non è affatto felice, sta soffrendo e si vede.

Adesso a parlare ancora della coppia (o forse ex?) ci ha pensato anche il settimanale Chi che avallerebbe il probabile addio con Marracash attraverso una serie di scatti. Ma di chi sono le foto in questione? Si legge in merito sul settimanale diretto da Alfonso Signorini:

Sono quelle dell’uomo che potrebbe avere preso il posto del rapper nel cuore della cantante: Davide Rossi, modello e marketing manager di Armani (nel 2010 sbarcato brevemente sull’Isola dei Famosi per allietare la vista delle naufraghe).

Rispetto alle foto pubblicate sul settimanale, queste fanno riferimento alla scorsa domenica 10 ottobre:

Nel pomeriggio lui l’ha raggiunta a casa e lì sono stati visti rientrare la sera dopo aver cenato con amici (tra cui Mahmood). Sarà l’inizio di una nuova stagione d’amore?