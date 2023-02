Elisabetta Canalis ed il marito Brian Perri si sono lasciati? Ecco la verità

E’ crisi in corso tra l’ex Velina, Elisabetta Canalis, ed il marito Brian Perri? Il gossip su una presunta rottura tra i due circola da qualche settimana sui social, ma qual è la verità? A far alimentare le voci di una possibile rottura, sarebbero stati dei dettagli social colti da alcuni utenti.

Elisabetta Canalis ed il marito Brian Perri: matrimonio in crisi?

C’è chi ha notato l’assenza al dito di Elisabetta Canalis della fede e chi avrebbe notato come da alcuni giorni la showgirl non abiterebbe più nella stessa casa. Dettagli colti proprio dai contenuti condivisi sui social dalla ex Velina.

Da un po’ di tempo la Canalis, da sempre molto social, avrebbe continuato a condividere momenti di vita quotidiana con la figlia e gli amici, ma sui suoi social non comparirebbe più il marito Brian Perri. I dubbi sono alimentati dopo gli scatti in cui non porta la fede al dito.

A segnalare come la showgirl non vivesse più nella stessa villa del marito era stata nei giorni scorsi anche Deianira Marzano, che ha riportato la segnalazione di un utente:

Secondo me la Canalis si è lasciata ufficialmente perché a parte non avere più la fede al dito, ha proprio cambiato casa. Si vede che non è la villa dove abitava prima con il marito.

“Già mesi fa lo dicemmo, ma poi il video insieme e la cosa slittò. Evidentemente era proprio così”, ha commentato l’esperta di gossip.

Tuttavia, come sottolineato da Leggo.it, a smentire le voci di una presunta rottura tra la Canalis ed il marito ci avrebbe pensato un amico di Elisabetta che ha replicato a Deianira spiegando che la showgirl non sarebbe solita indossare la fede. Lo stesso amico avrebbe poi chiarito che i due non si sono lasciati, con un ironico “Non ancora”.