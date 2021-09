Pare ci sia aria di crisi tra Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri. La ex Velina di Striscia la Notizia è tornata in Italia per lavoro conducendo “Vite da Copertina” in onda su Tv8 e, secondo le pagine del settimanale Oggi, potrebbero esserci dei problemi di coppia.

Elisabetta Canalis in crisi con il marito Brian Perri?

C’è chi dice che il suo uomo sia il suo migliore amico ma che lei si sente un po’ sola. C’è chi dice che la vita americana comincia a starle stretta. C’è chi dice che l’Italia le manchi.

In sintesi? Elisabetta sarebbe stanca della vita fuori dall’Italia e, forse, questi malumori potrebbero anche aver fatto traballare la sua relazione d’amore con il marito e padre di sua figlia.

Brian Perri, chirurgo americano sposato ormai sette anni fa, per Elisabetta Canalis rappresenta un vero punto di riferimento: “È forte, responsabile, conservatore, per me c’è sempre”, ha detto di lui.

Con la nascita di Skyler, qualcosa sarebbe cambiato così come si legge sul magazine diretto da Umberto Brindani.

Ormai faccio una vita tra il noioso e il tranquillo, molto family oriented. Il sesso? È importante, ma che stanchezza a volte… Skyler dorme in camera sua ma sale e scende dal lettino e spesso si intrufola tra me e Brian. La mia vita è cambiata, anche il sesso. La vita è piena di cose, non solo l’attrazione sessuale.