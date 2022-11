Nuovo eliminato del Grande Fratello Vip 7 nella prima serata di ieri, giovedì 10 novembre. Il secondo appuntamento settimanale all’insegna del reality di Canale 5 ci ha regalato anche questa volta interessanti spunti di riflessione, emozioni e soprattutto nuovi nominati. Scopriamo tutto quello che è successo.

Eliminato Grande Fratello Vip 7: chi è

La 16a puntata del Grande Fratello Vip si è aperta con i tre Vipponi finiti in nomination nel precedente appuntamento: si votava per l’eliminato tra Attilio, Giaele e Pamela Prati: come è andata?

Sebbene fosse anche lui convinto di essere l’eliminato del Grande Fratello Vip, Attilio Romita è stato il primo a salvarsi. Nell’ultima sfida tra Giaele e Pamela, a dover lasciare la Casa del GF Vip è stata la Prati. La showgirl ha confermato di averlo percepito e di essere comunque felice.

Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare immediatamente la Casa di #GFVIP è… PAMELA! pic.twitter.com/1nIZEjHOk5 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 10, 2022

Ecco quali sono state le percentuali: Giaele 38%, Attilio 35% e Pamela 27%.

Le nomination

Spazio quindi alle nuove nomination della 16a puntata del 10 novembre, l’ultima dell’anno con il doppio appuntamento. Ecco cosa è successo in superled:

Alberto De Pisis ha nominato Charlie Gnocchi

Edoardo Donnamaria ha nominato Wilma Goich

Patrizia Rossetti ha nominato Charlie Gnocchi

George Ciupilan ha nominato Charlie Gnocchi

Charlie Gnocchi ha nominato Attilio Romita

Nikita Pelizon ha nominato Patrizia Rossetti

Attilio Romita ha nominato Patrizia Rossetti

Wilma Goich ha nominato Edoardo Donnamaria

Ed ecco le nomination da parte degli immuni e che quindi si sono svolte nel segreto del confessionale:

Antonella Fiordelisi ha nominato Wilma Goich

Antonino Spinalbese ha nominato Nikita Pelizon

Daniele Dal Moro ha nominato Alberto De Pisis

Giaele De Donà ha nominato George Ciupilan

Luca Salatino ha nominato George Ciupilan

I nominati del 10 novembre sono stati: Charlie Gnocchi, Patrizia Rossetti, George Ciupilan e Wilma Goich.