Un cuoricino nero sul volto di alcune concorrenti del GF Vip: come mai? Non è sfuggito il piccolo vezzo da parte di alcune Vippone nel corso della puntata di oggi in diretta su Canale 5 all’insegna del reality condotto da Alfonso Signorini. Ma cosa significa esattamente? A quanto pare “c’entrerebbe” Nikita.

Perché le donne del GF Vip hanno un cuoricino nero sul volto?

Non è sfuggito neppure al padrone di casa il cuoricino nero sul volto di Pamela Prati, appena sotto l’occhio, in apertura di nuova puntata del GF Vip. La Prati, a rischio eliminazione, a domande diretta di Signorini ha spiegato che quel cuoricino era dedicato alla sua mamma che non c’è più.

Eppure mentre continuava ad andare in onda la diretta, non sono mancati i primi piani di altre Vippone, anche loro con lo stesso piccolo vezzo. Oltre a Pamela, infatti, anche Nikita, Wilma Goich e Patrizia Rossetti hanno sfoggiato il loro cuoricino. La ‘promotrice’ sarebbe proprio la Pelizon che avrebbe “contagiato” letteralmente le altre donne della Casa.

Ieri, alla vigilia della nuova puntata, le sarebbe stato chiesto da Wilma e Patrizia di poterlo avere, con grande piacere da parte della stessa Nikita che stasera ha esaudito il loro desiderio.