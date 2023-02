Elettra Lamborghini ha rinunciato ad “Una voce per San Marino” per colpa della sorella Ginevra? Secondo le chicche di gossip di Chi Magazine il motivo sarebbe proprio questo.

Personalmente credo che questo sia solo un pettegolezzo che lascia il tempo che trova per creare hype e attenzione sulla lite tra le sorelle Lamborghini.

Dopo il Grande Fratello Vip, proprio Ginevra aveva parlato di rapporti più morbidi e in leggero avvicinamento e, credo che questa competizione canora non abbia rovinato le cose: voi che ne pensate?

Durante la settimana dentro la Casa del GF Vip, Ginevra aveva confidato a Nikita come stavano le cose con la sorella:

Io cerco di farmi vedere presente con molto rispetto perché non voglio essere invadente. Quando posso e me la sento le mando sempre il messaggino per chiedere come sta e dirle che la sto pensando. Ci sono volte che mi risponde e volte che non lo fa ma io l’accetto tranquillamente… io ho detto che per me ho vinto il Grande Fratello Vip dopo questa cosa.