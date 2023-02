Antonino Spinalbese durante l’ultima diretta del Grande Fratello Vip si è potuto confrontare con Ginevra Lamborghini, confermando il messaggio aereo mandato da lei nel giorno del suo compleanno.

Tuttavia, l’ex di Belen, parlando con Andrea Maestrelli, ha espresso un poco di delusione per la storia legata a Pomezia. Antonino voleva chiaramente ricevere un altro tipo di messaggio pubblico da parte di Ginevra Lamborghini, per confermare quel “noi due sappiamo”.

Ecco perché, dopo la domanda di Andrea sul perché di Pomezia, lui ha risposto:

Che roba è Pomezia? Non so neanche dove sia… è qui vicino? Non lo so, mi ha detto che voleva andare a Pomezia è credo che non ci sia niente in realtà. Mi sa che ci andrà da sola a Pomezia, mi sa di sì…