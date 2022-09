E se Giovanni Ciacci pensa che la rottura tra Elettra e Ginevra Lamborghini sia avvenuta per motivi discografici di cui vi abbiamo reso conto proprio in questo articolo, Giaele ha portato nella Casa del Grande Fratello Vip una teoria assurda.

La stessa Ginevra Lamborghini, ha svelato nella Casa, quale sarebbe l’assurda teoria di Giale, così come ci racconta Very Inutil People (aggiungendo anche qualche dettaglio interessante):

Ginevra Lamborghini ha appena parlato nella casa di una “leggenda” che hanno raccontato anche a me, ma che non ho mai condiviso per ovvie ragioni. Cioè che Elettra non voglia più vederla perché Ginevra l’ha praticamente sequestrata e girato un video di nascosto per venderlo a un giornale e sputtan*rla.

Chiaramente Ginevra ha detto che questa storia non è vera.