Elenoire Ferruzzi è la vera star del Grande Fratello Vip 7. Tra una chiacchiera e l’altra, ieri sera l’icona gay ha dovuto rimettere il seno dentro il top perché nel sistemarsi sdraiata sul letto (accanto a Daniele Dal Moro) le è uscito fuori un capezzolo.

Elenoire Ferruzzi fuori di… seno al Grande Fratello Vip 7

Elenoire sta già conquistando il pubblico per via della sua esuberanza. L’avvicinamento con Luca Salatino e la convinzione che tra di loro ci sia del tenero però, sta facendo storcere il naso agli internauti che le chiedono a gran voce di lasciare stare un ragazzo già impegnato e innamoratissimo.

Proprio stamattina, Antonino Spinalbese ha vuotato il sacco raccontando a Luca la conversazione avuta con Elenoire alcune ore prima, scatenando la reazione scocciata da parte dell’ex tronista: come andrà a finire?

Nel frattempo, il video di Eleonoire fuori di… seno, ti aspetta cliccando qui.

La scheda di Elenoire

Amante della chirurgia estetica dall’età di 16 anni, Elenoire Ferruzzi è un’attrice, cantante e showgirl italiana.

Icona transgender molto conosciuta nel mondo LGBTQIA+ e non solo, Elenoire è molto nota per la sua immagine eccentrica – in particolare per le sue lunghissime unghie – ma anche per la sua grande autoironia che emerge dai suoi contenuti social.

Afferma di essersi innamorata solo una volta e di aver sempre trovato supporto nella propria famiglia, in particolare nella madre, con cui ha un fortissimo legame.