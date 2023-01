Elenoire Ferruzzi, dopo aver commentato Daniele Dal Moro e il suo rapporto con Oriana Marzoli, ha espresso il suo punto di vista pure su Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi tramite una intervista rilasciata ai colleghi di Novella 2000.

Elenoire Ferruzzi ha spesso ha contestato Nikita Pelizon (sostenendo anche che portasse fortuna e sputando al suo passaggio). Oggi il suo parere non è cambiato:

Lei è una stratega, e riesce a mostrare a chi la segue ciò che non è. Non è ciò che le persone pensano, ed è molto brava in questo. In lei non c’è e non c’è mai stato nulla di vero, dall’inizio alla fine. Quando vede qualcuno che piace a un’altra gli si avvicina apposta. L’ha fatto con me quando ero vicina a Luca, poi con Daniele… Con lui, anzi, per carità!