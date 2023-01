Dopo essere stata eliminata dal pubblico per via di un Televoto flash, Elenoire Ferruzzi non dimentica il Grande Fratello Vip e nemmeno Daniele Dal Moro, tanto da attaccarlo nuovamente (hanno già avuto uno scontro durante l’ultima diretta) commentando anche il suo rapporto con Oriana Marzoli.

La presunta vicina di casa di Fedez e Chiara (vi ricordo che Elenoire sostiene di vivere a CityLife), intervistata dai colleghi di Novella 2000 ha attaccato Daniele, suo amico speciale quando si trovava ancora dentro la Casa del GF Vip:

Daniele ha giocato con me, non mi ha mai voluto bene. Io invece sì, e l’ho ascoltato, accudito, accolto il suo dolore e lacrime per giorni, mentre lui faceva il suo gioco. Poi ha inveito contro di me per mettermi in cattiva luce. È molto bravo a farsi credere come il bravo ragazzo che ha sofferto molto, ma non è così. Mi ha delusa!

Cosa è cambiato? Ha avuto delle tenerezze e affettività con altre persone, ma a me diceva che non abbracciava nessuno. Se sei così con me, lo sei con tutti. Questa cosa a me non va bene.