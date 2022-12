Alla vigilia della nuova puntata del GF Vip, nella Casa di Cinecittà si stanno vivendo momenti di tensione e di introspezione profondi. Nelle passate ore non sono mancate le lacrime, in particolar modo da parte di Edoardo Donnamaria e Nikita Pelizon. A commentare i momenti di sconforto dei due Vipponi sono stati, puntuali, gli amici di Twitter.

Edoardo Donnamaria e Nikita piangono per amore

Edoardo Donnamaria piange nella Casa del GF Vip per Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon fa lo stesso per Luca Onestini. Di mezzo però, c’è sempre il cuore. Il volto di Forum, infatti, sta passando un momento di grande sconforto dopo gli ultimi avvenimenti che hanno riguardato la sua relazione con Antonella. La fidanzata, con alcuni suoi atteggiamenti, ha alimentato i dubbi da parte del ragazzo. La loro storia è destinata a giungere al capolinea?

Dall’altra parte c’è invece Nikita, la quale ha compreso di aver frainteso alcuni atteggiamenti di Luca Onestini, confondendoli per interesse nei suoi confronti. Il ragazzo a quanto pare non vorrebbe andare oltre la semplice amicizia e questo avrebbe mandato in crisi Nikita, proprio per via dell’errata interpretazione.

Di fondo, in entrambi i casi, c’è stata forse l’illusione. Da una parte, magari, di riuscire a cambiare il carattere di una persona. Dall’altra di convincerla a provare un interesse nei propri confronti. A commentare però in maniera perfetta entrambe le scene sono stati gli utenti social: “Loro devono volare da soli perchè stanno solo che male”, scrive una pagina su Twitter.