Il padre di Antonella Fiordelisi è presente e attivo sui social in maniera costante. Per questo motivo, ha voluto dire la sua pure in queste ore, commentando la (quasi) rottura tra la figlia e Edoardo Donnamaria (ormai “stremato” dagli atteggiamenti dell’ex di Lenticchio).

Donnamaria pronto a lasciare Antonella: interviene Stefano Fiordelisi

“Auspico la miglior soluzione per entrambi. Rimangono due mosche bianche in un mondo malato”. Io così dopo aver letto queste parole:

Il signor Fiordelisi forse si è perso la parte in cui sua figlia imitava Oriana Marzoli mettendo in evidenza una situazione “limite” che ha fatto non poco borbottare il mondo dei social.

Stefano Fiordelisi, al contrario, crede che in Casa stiano bullizzando la figlia isolandola. E, proprio per questo motivo, si è scagliato contro Ginevra Lamborghini che, secondo i fan di Antonella, avrebbe invitato le compagne ad attaccare l’ex schermitrice durante la prossima diretta.

Donnamaria, in tutto questo trambusto, ha evidenziato di essere ormai al limite e di non riuscire più ad accettare gli atteggiamenti sbagliati di Antonella (e l’imitazione di Oriana è stata solamente la ciliegina sulla torta): voi cosa ne pensate?

Anto: “continuo a soffrire e ad essere masochista, ma io sto programma non lo abbandono perché darei soddisfazione a troppe persone qua. Inoltre, se me ne andassi, non vedrei più Edo” ❤️ #donnalisi — Elisabetta Scognamiglio (@ElisabettaScog3) December 16, 2022