Edoardo Donnamaria ha una fidanzata fuori? Mentre nella Casa del Grande Fratello Vip si sta vivendo un fortissimo coinvolgimento emotivo tra le braccia di Antonella Fiordelisi, Charlie Gnocchi sgancia la bomba.

Chiacchierando con Patrizia Rossetti e Alberto De Pisis, Charlie Gnocchi ha accusato Edoardo di essere un bugiardo. Curioso per il “detto non detto”, l’opinionista si è avvicinato e lo speaker gli ha spifferato la bomba all’orecchio:

Dopo la fake news su Antonella Fiordelisi (su Instagram alcune pagine di gossip continuano a dire che fuori sia ancora fidanzata alimentando una notizia falsa) spunta anche l’indiscrezione su Donnamaria.

Quale sarà la verità? Sullo stato sentimentale di Antonella è intervenuta pure una sua cara amica, confermando quanto sostenuto da noi (e non solo): “La Fiordelisi è single!”.

Adesso, invece, occorrerà “indagare” su Edoardo Donnamaria e il suo ormone “friccicarello”.

Ho recuperato il discorso di Edo con Charlie e Wilma, sono contenta che lui non si faccia influenzare da ciò che dicono gli altri e continui per la sua strada e amo Il modo in cui la difende sempre #donnalisi

— Deb 26/04 💕 (@luceecenere_) October 9, 2022