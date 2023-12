Due nuove concorrenti al Grande Fratello e sorpresa per Garibaldi (meno per Beatrice): cosa vedremo nella 23a puntata

Questa sera, sabato 2 dicembre 2023, su Canale 5 andrà in onda la 23esima puntata del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini. In studio, Cesara Buonamici nei panni di unica opinionista e Rebecca Staffelli, voce del popolo social. Cosa accadrà nel corso della lunga serata che andrà per la prima volta a scontrarsi con Ballando con le Stelle?

Grande Fratello, le anticipazioni della 23esima puntata

Il momento più atteso della 23esima puntata del Grande Fratello sarà rappresentato dall’ingresso nella Casa di due nuove concorrenti. La prima la conosciamo bene: dopo la proposta in diretta tv di alcuni giorni fa, Greta Rossetti, ormai ex fidanzata di Mirko Brunetti, sarà ufficialmente una nuova inquilina. Come la prenderanno Mirko e Perla?

Oltre all’ex tentatrice farà il suo ingresso nella Casa nei panni di concorrente anche Rosanna Fratello: quale potrebbe essere la reazione di Fiordaliso? Le due saranno complici o entreranno in competizione?

Nel corso della serata ci sarà anche un’attesa sorpresa per Giuseppe Garibaldi, che potrà finalmente rivedere il padre. Quest’ultimo però avrà un messaggio da far recapitare direttamente anche a Beatrice Luzzi. Per lei la sorpresa potrebbe essere meno gradita.

Infine, spazio al risultato del televoto che vede in sfida ben nove nomi. Chi saranno i concorrenti più e meno votati tra Alex, Anita, Beatrice, Fiordaliso, Giuseppe, Massimiliano, Paolo, Rosy e Vittorio?