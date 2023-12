Nuovi sondaggi per il Grande Fratello, in onda questa sera, sabato 2 dicembre, su Canale 5. Si tratta del secondo appuntamento settimanale in compagnia del reality condotto da Alfonso Signorini e che vede ben nove concorrenti in nomination. La puntata non sarà eliminatoria ma il televoto aperto sarà comunque molto interessante.

Sondaggi Grande Fratello: chi sono i due concorrenti più votati

Vittorio, Alex, Anita, Beatrice, Fiordaliso, Giuseppe, Massimiliano, Paolo e Rosy: sono loro i protagonisti dei nuovi sondaggi sul Grande Fratello, in vista della puntata di oggi 2 dicembre. I nove sono finiti in nomination nel precedente appuntamento.

I due concorrenti più votati dal pubblico saranno immuni fino alla prossima eliminazione. Ma come hanno votato i telespettatori nei vari sondaggi online? Scopriamolo subito.

Rispetto al nostro sondaggio presente su Blogtivvu.com, la maggior parte dei nostri lettori hanno preferito su tutti Beatrice Luzzi, seguita (ma a netta distanza) da Vittorio e Massimiliano che vanno a completare il podio. Paolo Masella e Alex Schwazer risultano i due inquilini meno votati.

Su Reality House è ospitato un altro sondaggio sull’argomento. Anche in questo caso la sfida è tra Beatrice e Vittorio, seguiti però da Anita.

Ecco invece i risultati del sondaggio presente su Grande Fratello Forum: il podio è identico al precedente sondaggio. Ultimi due classificati, Alex Schwazer e Fiordaliso. Chi avrà la meglio?