Due ex volti di Temptation Island nel cast del GF Vip 7? L’ultima indiscrezione sui concorrenti

In attesa del cast ufficiale del GF Vip 7, proseguono le indiscrezioni sui concorrenti che si preparano a varcare la fatidica Porta Rossa ed accedere alla spiatissima Casa di Cinecittà. Al momento il solo nome ufficiale è quello di Giovanni Ciacci, lo stylist che di recente ha svelato di essere sieropositivo. Ma le sorprese non sono ancora terminate e lo stesso padrone di casa Alfonso Signorini ha annunciato che non mancheranno le novità.

GF Vip 7, spuntano i nomi di due ex di Temptation Island

Nelle ultime ore non si sono fatte attendere nuove indiscrezioni e, di conseguenza, nuovi nomi. Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, noto come Investigatore Social, tra i “probabilissimi” concorrenti della prossima edizione del GF Vip 7 ci sarebbero anche due nomi noti di Temptation Island.

Si tratta nel dettaglio di Valeria Liberati e di Luciano Punzo. La prima ha preso parte alla trasmissione in coppia con il fidanzato Ciavi Maliokapis nell’edizione 2020, mentre il secondo ha preso parte a Pechino Express con l’amico Gennaro Lillio per poi prendere parte nei parte nel ruolo di tentatore nell’edizione 2021 di Temptation Island. Qui ha conosciuto Manuela, sua attuale fidanzata.

Dopo Carlotta Dell’Isola, Selvaggia Roma, Alessandro Basciano, dunque, Signorini e la sua squadra avrebbero puntato nuovamente sugli ex concorrenti di Temptation Island, trasmissione di cui quest’anno si è sentita la mancanza.

Tra i possibili concorrenti della nuova edizione è stata ipotizzata anche la presenza di Antonella Fiordelisi, tentatrice di Temptation Island nel 2017.