Il primo concorrente ufficiale della prossima edizione del GF Vip 7 è Giovanni Ciacci, la cui presenza inevitabilmente farà molto discutere. Con lui Alfonso Signorini affronterà il delicato tema della sieropositività in diretta tv su Canale 5. A qualcuno però la scelta non sarebbe affatto piaciuta.

In occasione della sua partecipazione al GF Vip 7, Giovanni Ciacci aveva svelato di essere sieropositivo. Ad aggiungere nuovi dettagli era stato il conduttore Alfonso Signorini che in una recente intervista ha fatto sapere che la scoperta da parte dello stylist sarebbe avvenuta lo scorso anno.

Ad esprimersi sulla vicenda tra le pagine del settimanale Nuovo è stata Alda D’Eusanio, ex Vippona squalificata per alcune frasi ritenute diffamatorie, la quale ha contestato la scelta di prendere un concorrente con l’Hiv:

Ad intervenire è stata anche Caterina Collovati che al medesimo settimanale ha svelato le sue perplessità sulla partecipazione di Giovanni Ciacci al GF Vip:

Non vorrei che sfruttasse la situazione per tornare in Tv, visto che era in parte sparito.