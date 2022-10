Elenoire Ferruzzi abita a CityLife, complesso residenziale della Milano che conta (nella stessa zona abitano Fedez e Chiara Ferragni ma anche Salvatore Aranzulla e numerosi personaggi di spicco).

Abitavo dai miei in una casa enorme a Laveno, quando ho detto ai miei che mi sarei trasferita a Milano erano contrari. Mio padre mi ha detto ‘Vai a Milano? Ok, c**i tuoi, arrangiati, non ti dò una lira’. – riporta Biccy.it – E così ho fatto, mi sono arrangiata.

La mia prima casa a Milano? Abitavo in un buco zona Viale Monte Nero. Era grande come la sauna del GF Vip. Una volta mia madre venne a trovarmi, appena aprii la porta mi disse ‘se entro io devi uscire te, forse è meglio se andiamo in un bar’. Sono stata in quella casa circa sette o otto mesi, quando mio padre ha visto in che buco mi ero sistemata me l’ha comprata! Voleva vedere se ero in grado di arrangiarmi.