Edoardo Donnamaria, nelle ultime ore si è ritrovato a chiacchierare in giardino con Daniele Dal Moro e Tavassi proprio della fidanzata Antonella. Ancora una volta però, il Vippone si è ritrovato a parlare male dell’influencer in presenza di persone che la Fiordelisi non stima particolarmente.

Donnamaria sparla di Antonella con Tavassi e Daniele

Daniele, in particolare, ha fatto alcuni paragoni tra lui ed Oriana rispetto alla storia tra Donnamaria ed Antonella, riconoscendo le differenze sia di caratteri che di coinvolgimento. Daniele ha ammesso che al suo posto non avrebbe concepito, fuori dal GF Vip, un atteggiamento simile, ma in questa circostanza lo fa solo perché riconosce la sua particolarità:

Io la so tutta la storia tra te ed Antonella, magari però all’inizio, è vero che i comportamenti non erano così però era all’inizio, siamo al Grande Fratello, chissà cosa aveva in testa… si possono dare mille giustificazioni.

Edoardo a quel punto ha commentato:

Ma te lo dico io che aveva in testa: voleva fare casino! Voleva uscire nelle puntate e voleva fare le famose dinamiche, questo voleva fare! E in più voleva avere la sicurezza perché lei ha questa necessità di piacere a tutti e voleva avere la consapevolezza che se avesse voluto pure Antonino ci sarebbe stata. Ed io non posso accettare che una persona…

Daniele l’ha interrotto dandole quindi della “profumiera”. Donnamaria ha confermato ed ha precisato: “Si si, solo che stava con me tutte le sere e lei, a voglia a dire che non stava con me, e lei mi diceva tutte le cose sotto le coperte. Peggio della giornata dove ci ballava insieme, ci faceva la str*nza insieme, è la clip che ho visto in cucina. Quella roba là non riesco proprio a digerire. Quella in cui gli diceva ‘peccato che te la sei giocata male con me perché chissà cosa sarebbe potuto succedere’…”.

Ad intervenire a quel punto è stato Tavassi che, senza molti giri di parole ha commentato che Antonino non ci starebbe con una come Antonella: “Che caz*o gli frega ad Antonino!”.

