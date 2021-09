Diletta Leotta conferma la rottura con Can Yaman ospite a Verissimo con Silvia Toffanin: “Con Can è stata una storia bellissima, un sogno, una favola, un colpo di fulmine”, ha affermato.

Diletta Leotta poi risponde alle critiche di chi pensava che la storia con Can Yaman fosse inventata a tavolino:

Chi pensa che l’amore possa essere programmato, pianificato, non sa cos’è l’amore. L’amore ti capita, a me è capitato di innamorarmi, non so e a chi dice queste cose è mai successo.

Se penso di essere innamorata ancora? Sì. Quando si è innamorati un po’ perdi lucidità, perdi le sicurezze, perdi la testa, perdi il controllo, cose che a me non erano mai capitate prima. E a volte perdi anche l’amore.