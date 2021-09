Perchè Can Yaman piange? “Crisi di nervi”: c’entra Diletta Leotta

Cosa succede a Can Yaman? La foto dell’attore turco che piange sta facendo il giro del mondo dopo la paparazzata di Diva e Donna che ha immortalato un momento di crisi associandolo alla fine della sua relazione con Diletta Leotta. Ma sarà questa la verità?

Can Yaman in lacrime per Diletta Leotta?

Il settimanale Diva e Donna ha confermato la fine della storia tra Can Yaman e Diletta Leotta parlando di “crisi di nervi” e giustificando così le lacrime dell’attore turco, messe in copertina. Nonostante questo però i diretti interessati non hanno ancora confermato l’addio.

Nel servizio della nota rivista si legge:

Le lacrime di Can Yaman rimasto solo. Dopo l’addio alla Leotta, le foto di una crisi di nervi.

Quello immortalato non è certamente un momento sereno per Yaman ma non è detto che le lacrime siano legate a Diletta Leotta ed alla presunta rottura.

Ad alimentare il gossip, il fatto che i due abbiano smesso di farsi vedere insieme. Alla base di ciò potrebbero esserci gli impegni professionali di entrambi ma per Diva e Donna quella lacrime di Can sono solo per Diletta ed il loro addio.