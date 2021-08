Alba Parietti demolisce Diletta Leotta dopo la sua festa di compleanno (per festeggiare i suoi 30 anni) con protagoniste le donne “lampadario” che hanno incendiato anche il popolo dei social.

La mamma di Francesco Oppini interviene su La Stampa con un focus personale dove esordisce parlando delle donne di Kabul, concentrandosi sul video della ragazza afghana che dice “nessuno si interessa di noi, siamo destinate a scomparire lentamente dalla storia”.

Successivamente Alba Parietti si concentra su Diletta Leotta:

Diletta Leotta è una bravissima professionista e anche lei deve avere il diritto di presentarsi come vuole, nuda o in guêpière: deve essere libera di non mettere un vestito alla sua serietà, ma deve essere lei a metterci la faccia, a prendersi la responsabilità della sua scelta. Si vesta lei da candelabro, si presenti lei in quella dimensione. Non credo che a nessuna donna possa piacere o sembrare dignitoso – anche se pagata – partecipare a una festa vestita da soprammobile. A meno che sia una rappresentazione artistica. E questa non lo era. Era solo cattivo gusto!