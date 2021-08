Ieri è stato un giorno speciale per Diletta Leotta, che ha festeggiato nella sua Catania i primi 30 anni con qualche ora di anticipo. Il compleanno della giornalista sportiva, infatti, è oggi 16 agosto ma Diletta ha deciso di anticipare di poco l’evento in modo da poter passare con le persone care lo scoccare della mezzanotte.

Diletta Leotta e la bizzarra festa di compleanno

La festa di compleanno di Diletta Leotta ha però ben presto attirato una serie di polemiche per diverse ragioni. La prima ha a che fare con la “rumorosa” assenza di Can Yaman che andrebbe a confermare i rumors degli ultimi giorni. C’è davvero maretta tra la giornalista e il bell’attore turco?

Ulteriore aspetto che ha contribuito a far chiacchierare è invece legato ad un particolare presente in diversi scatti postati dalla Leotta in cui alle sue spalle trapelano delle donne vestite da lampadario.

Una scelta quanto meno bizzarra che non è passata inosservata dagli attentissimi utenti di Twitter i quali si sono domandati il senso di ingaggiare eventualmente delle donne per farle indossare i panni di “soprammobile” del compleanno-evento.

Non è chiaro tuttavia se realmente le donne vestiti da lampadario siano state davvero ingaggiate o se si siano messe in posa solo per il momento della foto. Su Twitter, intanto, questo particolare è stato oggetto di inevitabile chiacchiericcio…

Magari non è una sua scelta, forse è l’agenzia che si occupa di questi eventi a partorire boiate del genere. In ogni caso, se sei un personaggio pubblico, non puoi accettare che vengano usate “donne-lampadario” alla tua festa. Punto. #DilettaLeotta pic.twitter.com/xsWoAfJre4 — il_burocrate (@il_burocrate) August 16, 2021

“Ciao, che lavoro fai?”

“La donna- lampadario ai compleanni delle vip che fanno discorsi edificanti a Sanremo”#DilettaLeotta pic.twitter.com/CHNAfJmtpj — Federica sul divano (@MovArturcasaMia) August 16, 2021

Per il suo compleanno, colei che ribadisce che la bellezza “capita”ingaggia delle donne per vestirsi da lampadario. Purtroppo la classe e l’umiltà non sono come gli interventi chirurgici, non puoi pagare per averle. #DilettaLeotta pic.twitter.com/GCJZ2ME86X — ShineBrightLikeAWren (@ItsChiaraPre) August 16, 2021