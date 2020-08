Sono alcune settimane che si vocifera un potenziale flirt tra Diletta Leotta e il campione di calcio Zlatan Ibrahimovic. I due si sono conosciuti per lavoro e, dopo essersi incontrati, sarebbe scoppiata la passione nonostante lui sia sposatissimo. L’indiscrezione trova conferma tramite Giornalettismo e Chi Magazine in uscita domani.

Diletta e Zlatan si sono conosciuti dopo il lockdown grazie a un’azienda di fitness che li ha voluti come testimonial. In seguito proprio “Chi” li ha sorpresi a cena insieme e poi… il nulla. Fino a quando Diletta è sbarcata in Sardegna con amiche e fratello Mirko al seguito. Subito dopo, in Costa Smeralda, è apparso anche Zlatan.

I due non erano in casa insieme, ma…c’è un ma. Zlatan, accompagnato da un assistente fidato, ha confidato a un amico che con Diletta è nato qualcosa che supera la semplice amicizia. Ibra, sposatissimo, in Sardegna si è presentato da single. Una sera al ristorante Sottovento entrambi si sono palesati con gruppi diversi: nessuna foto a testimoniarlo, perché – grazie a una telefonata precedente dello staff di Ibra – hanno cenato a porte chiuse nel privé, con tanto di bodyguard a protezione. Poi, uscite separate.