Diletta Leotta a cena con Ibrahimovic dopo la rottura con Daniele Scardina, vacanze separate per sancire l’addio

La crisi era già nell’aria e, dopo i rumors, arriva la conferma. Tra Diletta Leotta e Daniele Scardina è davvero finita. Il settimanale Chi in edicola da domani, pubblica le foto della serata che la conduttrice si è concessa con le amiche e l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic (i due sono protagonisti di uno spot) dopo la vittoria dei rossoneri contro il Parma.

Diletta Leotta a cena con Ibrahimovic, con Daniele Scardina sarebbe ufficialmente finita

Il giorno dopo la paparazzata, Diletta Leotta è volata in Sicilia, mentre “King Toretto” sta trascorrendo questa pausa di riflessione a Ibiza in compagnia di amici. A un anno esatto dall’inizio della loro storia (era stato il settimanale Chi a immortalare il loro primo bacio la scorsa estate a Ibiza) si sono detti addio.

La coppia, a quanto pare, non sarebbe riuscita a superare la prova del lockdown. Anche se i due non hanno ancora ufficializzato la fine della storia, da settimane non postano più foto insieme sui social e hanno deciso di trascorrere separatamente le vacanze: solamente una pausa di riflessione?