Il caso di Denise Pipitone continua ad essere al centro dell’attenzione mediatica ed oggi mamma Piera Maggio è stata la protagonista di un lungo sfogo nel corso del collegamento con Mattino 5. La donna ha commentato le indagini iniziali ed ha parlato del marito e papà di Denise, Piero Pulizzi e del figlio maggiore Kevin.

Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, da 17 anni lotta affinché possa avere finalmente la verità su quanto accaduto alla figlia, che continua a cercarla viva. Ripensando alle indagini iniziali, in collegamento con Mattino 5 ha commentato:

Fino a prova contraria, come ho sempre detto, Denise si cerca viva e quindi non molleremo fino all’ultimo. Ovviamente puntiamo tanto sul lavoro che stanno facendo in Procura, noi vogliamo arrivare a una verità. Diciassette anni sono tanti e sono stati fatti tanti errori, c’è da riflettere.

Piera ha poi lanciato un appello, invitando ancora una volta a rompere la barriera di omertà. Successivamente la donna ha cercato di spiegare come la sua vita è andata comunque avanti dopo la sparizione della sua bambina. Il rapporto tra lei e Piero Pulizzi, papà di Denise Pipitone, si basa sul conforto e sostegno reciproci:

Lui sorregge me e io sorreggo lui, è uno scambio continuo. Quando lui è giù io cerco di tirarlo su e viceversa. Ma la quotidianità non è semplice, perché si vive anche di rabbia, di nervosismo delle volte. Dipende da quello che succede in questa vicenda, cambia anche i nostri modi di fare. Non è facile affrontare quello che abbiamo addosso, soprattutto in questi tre mesi. Non c’è serenità, è da molto che l’abbiamo persa. Si va avanti e affrontiamo la vita giorno per giorno.