La mamma di Denise Pipitone, Piera Maggio, ha annunciato nelle passate ore di aver diffidato la trasmissione Quarto Grado. Attraverso i propri social, la donna è tornata a tuonare contro la trasmissione di approfondimento giornalistico condotta da Gianluigi Nuzzi.

Denise Pipitone, Piera Maggio annuncia la diffida per Quarto Grado

Piera Maggio questa volta non ha alcuna intenzione di restare in silenzio e torna ad accusare pubblicamente l’atteggiamento avuto nei suoi confronti dalla trasmissione Mediaset, Quarto Grado. In un post social ha fatto sapere:

Si diffida il programma Quarto Grado a non trattare più il caso di mia figlia, né a citare il mio nome o quello di mia figlia a causa delle continue, reiterate frasi offensive nei miei confronti affermate con veemenza inopportuna, senza contegno, da parte di Carmelo Abbate e senza nessuna presa di distanza da parte di Nuzzi, dimostrando al contrario, un plateale atteggiamento di parte e non certamente garantista. Ci si riserva di querelare il programma e gli autori che consentono questo scempio delle vittime di un reato.

DIFFIDA PER QUARTO GRADO

🔴 Si diffida il programma Quarto grado a non trattare più il caso di mia figlia, né a citare il mio nome o quello di mia figlia….⤵️ https://t.co/GLNAobsbnS#DenisePipitone #QuartoGrado #Rete4 #Nuzzi #CarmeloAbbate #Vergogna pic.twitter.com/v4sugLFMGm — Piera Maggio – MISSING DENISE PIPITONE 💖 (@MissingDeniseMp) June 21, 2021

Il riferimento è a quanto accaduto lo scorso sabato, quando Piera Maggio aveva pubblicato un post sui propri canali social in cui si mostrava indignata per ciò che era andato in onda durante la puntata di Quarto Grado del venerdì. A Gianluigi Nuzzi aveva scritto: