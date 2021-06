Denise Pipitone, inviati di Chi l’ha visto minacciati: “Farete una brutta fine!”

Franco Paolo Del Re e Filomena Rorro sono stati pesantemente minacciati a Mazara Del Vallo, mentre si trovavano sul luogo per fornire delle informazioni utili a Chi l’ha visto, il programma di Rai3 che si occupa di Denise Pipitone, la bimba scomparsa nel 2004.

Denise Pipitone, inviati di Chi l’ha visto minacciati

“C’è Mazara e Mazara, c’è una Mazara che si sente disturbata dai giornalisti. A noi è capitato spesso”, ha commentato Federica Sciarelli durante la nuova puntata andata in onda ieri.

Gli inviati di Chi l’ha visto sono stati anche insultati mentre realizzavano un nuovo servizio con protagonista la figlia di Piera Maggio.

In particolare, Francesco Paolo Del Re è stato avvicinato da un uomo che si è scagliato contro di lui con furia:

Testa di cazz*, vattene. Avete scassato il cazz*, pezzi di merd*. Cog**one. Via, stronz*, vi stacco la testa. Pezzi di merd*. Mer**, siete merd*. Pezzi di merd*.

Federica Sciarelli si è dimostrata molto dispiaciuta per l’accaduto:

C’è una parte che non è stata registrata, che è ancora più brutta. Non è una bella scena. L’operatore ha detto: ‘Guardate, io qui non ci vengo più’. Ma sono poche persone. C’è anche una parte della città che vuole la verità e si interroga. Noi abbiamo visto delle fiaccolate, c’è una città partecipe.