Delia Duran è la prima finalista del Grande Fratello Vip. La notizia non è stata presa molto bene dai vipponi presenti in Casa e, una volta svelato il risultato del televoto, Soleil Sorge è stata colei che più ha “sconvolto” il pubblico.

Se la merita la finale… magari a livello etico e umano no, però per la mediaticità della cosa è giusto che vada lei in finale. – riporta Biccy – Meglio lei di gente che sopravvive qui dentro.

Almeno lei da tre settimane sta facendo televisione. Quindi sai che ti dico? Lei è entrata qui dentro, l’hanno coccolata come la povera vittima? Hanno voluto accompagnarla? Adesso vi prendete che sta in finale e io sono pure felice, vi dirò di più.

Perché almeno toglie il posto ad una delle persone che stanno lì aggrappate con le unghie per arrivare alla finale e dico ‘sai che c’è?’ A me non dispiace se c’è lei, se poi ci arrivo anche io in finale grazie al pubblico è perché sono stata capita, altrimenti io ho dato il massimo di quello che potevo dare e se non sono arrivata mi dispiace, evidentemente non so cosa fare.

Se ci arrivo ben venga, se non ci arrivo sono contenta lo stesso. Però c’è gente che prova di tutto e molti fingono dalla mattina alla sera, cambiano facce per arrivare in finale.